Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,58 azalışla 946 milyon 718 bin 787 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 649 lira, en düşük 15.00'te 799 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1576 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1596 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 1187 lira 61 kuruş olarak kayıtlara geçti.