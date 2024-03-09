Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,7 azalışla 1 milyar 115 milyon 993 bin 456 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 13.00'te 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 16 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 26 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1894 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.