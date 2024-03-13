Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1997 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 11,1 artarak 1 milyar 638 milyon 789 bin 207 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de ve 17.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1997 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 566 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1685 lira olarak kayıtlara geçti.