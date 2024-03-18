Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1986 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,34 artarak 1 milyar 505 milyon 675 bin 625 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1986 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 337 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 338 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1750 lira olarak kayıtlara geçti.