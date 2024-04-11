Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 197 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,7 azalarak 184 milyon 709 bin 691 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 197 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 380 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 409 lira 26kuruş kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 389 lira 90 kuruş, en düşük 12 lira 25 kuruş olarak kayıtlara geçti.