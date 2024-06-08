Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 625 lira 62 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,2 azalışla 1 milyar 208 milyon 807 bin 696 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 625 lira 62 kuruş, en düşük saat 08.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1969 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1986 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 654 lira 4 kuruş, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.