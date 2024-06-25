Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1179 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 693 milyon 779 bin 376 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da ve 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00'da 1179 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 375 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 392 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1389 lira 90 kuruş oldu.