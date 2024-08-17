Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1324 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 12,44 azalarak 1 milyar 492 milyon 659 bin 22 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ila 22.00 arasında 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1324 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 339 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 343 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.