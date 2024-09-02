Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 979 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 70 lira 99 kuruş olarak belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 1 milyar 798 milyon 123 bin 547 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 2 bin 979 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 2 bin 70 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 653 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 668 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1998 lira olarak belirlendi.