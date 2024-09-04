Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 950 lira 1 kuruş, en düşük 1997 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,59 artarak 1 milyar 732 milyon 398 bin 638 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 950 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1997 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 533 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 560 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1999 lira olarak belirlendi.