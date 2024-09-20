Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 899 lira 67 kuruş, en düşük 924 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 17,2 azalarak 1 milyar 330 milyon 776 bin 344 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 899 lira 67 kuruş, en düşük saat 12.00'de 924 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 96 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 94 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.