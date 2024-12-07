Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 1049 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 30,1 azalarak 1 milyar 16 milyon 981 bin 731 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 990 lira, en düşük saat 03.00'te 1049 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1908 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1955 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.