Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1974 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,3 azalışla 1 milyar 776 milyon 556 bin 276 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00, 17.00, 18.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1974 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 619 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 643 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 139 lira 99 kuruştan işlem gördü.