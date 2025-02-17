Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 989 lira 16 kuruş, en düşük 1981 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 12,6 artarak 1 milyar 970 milyon 569 bin 398 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 989 lira 16 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1981 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 688 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.