Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyar 749 milyon 444 bin 403 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1425 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 390 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 410 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük 1889 lira 98 kuruştan işlem gördü.