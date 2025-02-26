Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1889 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,6 azalarak 1 milyar 834 milyon 385 bin 511 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1889 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 540 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 550 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1889 lira 98 kuruştan işlem gördü.