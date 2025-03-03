Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,4 azalarak 1 milyar 425 milyon 378 bin 841 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de ve 18.00'de 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük saat 12'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 240 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 256 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1889 lira 98 kuruştan işlem gördü.