Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 81 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23 azalarak 1 milyar 59 milyon 530 bin 912 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 995 lira, en düşük saat 12.00'de 81 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1886 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1911 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.