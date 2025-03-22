Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,3 azalarak 1 milyar 8 milyon 953 bin 750 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 13.00 ve 14.00’te 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1888 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1908 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1594 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.