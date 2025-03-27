Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 850 lira, en düşük 1025 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,3 azalarak 1 milyar 388 milyon 464 bin 586 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 850 lira, en düşük saat 13.00'te 1025 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 242 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 244 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1650 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.