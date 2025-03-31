Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 865 lira 58 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24 azalarak 681 milyon 557 bin 528 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 865 lira 58 kuruş, en düşük 11.00 ve 12.00'de 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1353 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1385 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.