Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 218 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyar 951 milyon 202 bin 409 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 13.00'te 2 bin 218 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 958 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 975 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 69 kuruş, en düşük 2 bin 275 lira olarak kayıtlara geçti.