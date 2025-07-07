Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3 bin 400 lira, en düşük fiyat ise 2 bin 79 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 7,8 artarak 2,2 milyar lirayı aştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 79 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,8 artarak 2 milyar 209 milyon 853 bin 920 lira oldu.
EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 79 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 106 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 104 lira 84 kuruş oldu.
BUGÜNKÜ FİYAT ARALIĞI DA BELLİ OLDU
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.