Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada yarın için elektriğin megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 274 lira 99 kuruş oldu. İşlem hacmi ise yaklaşık yüzde 4,7 düşerek 2,2 milyar liraya geriledi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 274 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,7 azalarak 2 milyar 221 milyon 218 bin 711 lira oldu.
YARININ EN YÜKSEK FİYATI AKŞAM SAATLERİNDE
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 2 bin 274 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 109 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 106 lira 13 kuruş oldu.
BUGÜNKÜ FİYAT ARALIĞI: 2 BİN 150 - 3 BİN 400 LİRA
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 150 lira olarak kayıtlara geçti.