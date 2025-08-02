Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada elektriğin megavatsaat fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1395 lira 89 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 14,8 azalarak 1,72 milyar liraya geriledi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1395 lira 89 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,8 azalarak 1 milyar 720 milyon 765 bin 82 lira oldu.
GÜN ÖNCESİ PİYASADA SAATLİK FİYATLAR
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00, 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1395 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.
ORTALAMA ELEKTRİK FİYATLARI
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 756 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 745 lira 11 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 138 lira 1 olarak kayıtlara geçti.