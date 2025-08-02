Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1395 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,8 azalarak 1 milyar 720 milyon 765 bin 82 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA SAATLİK FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00, 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1395 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATLARI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 756 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 745 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 138 lira 1 olarak kayıtlara geçti.