Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 25,8 düşerken, bugünkü en düşük fiyat 1384 lira 89 kuruş, en yüksek fiyat ise 3 bin 400 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 25,8 azalarak 1 milyar 470 milyon 187 bin 587 lira oldu.
GÜN ÖNCESİ PİYASA FİYATLARI
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00-21.00’de 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00-12.00’de 200 lira olarak tespit edildi.
ORTALAMA FİYATLAR
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 234 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 249 lira 46 kuruş oldu.
BUGÜNKÜ SPOT PİYASA FİYATLARI
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1384 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.