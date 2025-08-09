Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 25,8 azalarak 1 milyar 470 milyon 187 bin 587 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASA FİYATLARI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00-21.00’de 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00-12.00’de 200 lira olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 234 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 249 lira 46 kuruş oldu.

BUGÜNKÜ SPOT PİYASA FİYATLARI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1384 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.