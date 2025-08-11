Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 2 bin 275 lira olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE ARTIŞ

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 13,7 artarak 2 milyar 256 milyon 945 bin 103 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASASINDA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira, en düşük 14.00'te 2 bin 275 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 17 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 12 lira 24 kuruş oldu.

BUGÜNKÜ SPOT PİYASA FİYATLARI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 644 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.