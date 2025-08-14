Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,3 azalarak 2 milyar 274 milyon 74 bin 654 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASA FİYATLARI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 71 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 66 lira 38 kuruş oldu.

GÜNÜN FİYAT ARALIĞI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 585 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.