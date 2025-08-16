Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada yarın için elektrik fiyatı megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yaklaşık yüzde 5,88 düşüşle 1,7 milyar liraya geriledi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 5,88 azalarak 1 milyar 700 milyon 391 bin 799 lira oldu.
GÜN ÖNCESİ FİYATLAMALAR
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 04.00-06.00 ve 18.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
ORTALAMA FİYATLAR
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 669 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 672 lira 48 kuruş oldu.
BUGÜNKÜ FİYATLAR
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.