Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 2 milyar 293 milyon 545 bin 840 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASASINDA FİYAT ARALIĞI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00'da 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 74 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 79 lira 97 kuruş oldu.

BUGÜNKÜ FİYATLAR

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 548 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.