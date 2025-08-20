Giriş / Abone Ol
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada yarın için elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 248 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yaklaşık yüzde 1,2 artışla 2,3 milyar lirayı aştı.

Ekonomi
  • 20.08.2025 15:12
  • Giriş: 20.08.2025 15:12
  • Güncelleme: 20.08.2025 15:14
Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları
Foto: Depophotos

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 248 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,2 artarak 2 milyar 321 milyon 246 bin 934 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ PİYASA FİYATLARI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 248 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 140 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 134 lira 84 kuruş oldu.

SPOT PİYASA VERİLERİ

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

