Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada yarın için elektrik fiyatı megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 31,5 düşerek 1,5 milyar liranın biraz üzerinde gerçekleşti.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 31,5 azalarak 1 milyar 526 milyon 677 bin 268 lira olarak gerçekleşti.
GÜN ÖNCESİ PİYASADA FİYAT DAĞILIMI
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-02.00 ve 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 754 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.
ORTALAMA FİYATLAR
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 383 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 410 lira 66 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.