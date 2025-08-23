Spot piyasada elektrik fiyatları

Giriş / Abone Ol
Spot piyasada yarın için elektrik fiyatı megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 31,5 düşerek 1,5 milyar liranın biraz üzerinde gerçekleşti.

Ekonomi
  • 23.08.2025 15:46
  • Giriş: 23.08.2025 15:46
  • Güncelleme: 23.08.2025 15:48
Kaynak: AA
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 31,5 azalarak 1 milyar 526 milyon 677 bin 268 lira olarak gerçekleşti.

GÜN ÖNCESİ PİYASADA FİYAT DAĞILIMI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-02.00 ve 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 754 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 383 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 410 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.

