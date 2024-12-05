Spotify, 2024'ün 'en'lerini açıkladı: En çok hangi şarkı ve sanatçılar dinlendi?

Online müzik dinleme platformu Spotify, "2024 Yılın Özeti" listesini açıkladı. Spotify'da Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, albüm, podcast ve şarkılar belli oldu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken 2024'te en çok dinlenen şarkı Era7capone, Batuflex ve Narco’dan CISTAK oldu.

Semicenk’i 'Spotify Top 10' listesinde üç şarkısıyla yer alan Lvbel C5 takip etti. Sezen Aksu listede üçüncü oldu.

Dünya çapında 26,6 milyardan fazla dinlenmeyle Taylor Swift, üst üste ikinci kez Spotify’ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu. Onu sırasıyla The Weeknd, Bad Bunny, Drake ve Billie Eilish takip etti.

2024’ün en çok dinlenen şarkısı ise Sabrina Carpenter’ın 1,6 milyardan fazla dinlenen hit parçası “Espresso” oldu. İkinci sırada Benson Boone’dan “Beautiful Things” ve üçüncü sırada Billie Eilish’ten “Bırds of a feather” yer aldı.

Türkiye'de 2024'te en çok dinlenen sanatçılar:

• Semicenk

• Lvbel C5

• Sezen Aksu

• BLOK3

• UZI

• Ati242

• Motive

• Hande Yener

• Dedublüman

• Cakal

Türkiye'de 2024'te en çok dinlenen şarkılar:

• CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

• Lan - Zeynep Bastık

• DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5

• Sezen Aksu - Lvbel C5

• Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin

• Sen Bilmezsin - Dedublüman

• SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5

• Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök

• Renklensin - Reynmen

• Dale Don Dale - ElMusto

Türkiye'de 2024'te en çok dinlenen albümler

• Manifesto - Ati242

• 7EDI - Era7capone

• EL CHAVO - UZI

• OBSESİF - BLOK3

• ROMANTİK - Motive

• Fatih - Mabel Matiz

• Kan - UZI

• Nefes - Derya Uluğ

• Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

• Silah Gibi - Cash Flow

Dünyada 2024'te en çok dinlenen sanatçılar:

• Taylor Swift

• The Weeknd

• Bad Bunny

• Drake

• Billie Eilish

• Travis Scott

• Peso Pluma

• Kanye West

• Ariana Grande

• Feid

Dünyada 2024'te en çok dinlenen şarkılar:

• Espresso - Sabrina Carpenter

• Beautiful Things - Benson Boone

• BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

• Gata Only - FloyyMenor, Cris MjLose Control - Teddy Swims

• End of Beginning - Djo

• Too Sweet - Hozier

• One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd

• Cruel Summer - Taylor Swift

• Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga

Dünyada 2024'te en çok dinlenen albümler:

• THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY - Taylor Swift

• HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

• Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

• MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G

• eternal sunshine - Ariana Grande

• 1989 (Taylor’s Version) - Taylor Swift

• SOS - SZA

• Lover - Taylor Swift

• Fireworks & Rollerblades - Benson Boone

• Starboy - The Weeknd