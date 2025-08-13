Giriş / Abone Ol
Spotify, editörleri hakkındaki soruşturma haberlerini yalanladı

Online müzik dinleme platformu Spotify, editörlerini ve müzik ekibini hedef alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

  • 13.08.2025 13:07
  • Giriş: 13.08.2025 13:07
  • Güncelleme: 13.08.2025 13:10
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Spotify müzik platformu, son dönemde editörlerini ve müzik ekibini hedef alan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında işbirliğine devam ediyoruz."

