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Spotify premium abonelik fiyatlarına zam geliyor

Spotify, eylülde birçok bölgede bireysel premium abonelik ücretine zam yapacağını duyurdu. Karar sonrası şirket hisseleri yükseldi.

Ekonomi
  • 04.08.2025 14:56
  • Giriş: 04.08.2025 14:56
  • Güncelleme: 04.08.2025 15:02
Kaynak: Haber Merkezi
Spotify premium abonelik fiyatlarına zam geliyor
Fotoğraf: Depophotos

Online müzik dinleme platformu Spotify, eylül ayından itibaren bazı ülkelerde bireysel premium abonelik ücretlerine zam yapacağını açıkladı.

İsveç merkezli şirketin duyurusuna göre, zam Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik’teki birçok pazarı kapsayacak.

Reuters'ta yer alan habere göre, Spotify, yeni fiyatlandırmaya ilişkin kullanıcıları önümüzdeki bir ay içinde e-posta yoluyla bilgilendirecek.

Zam kararının ardından Spotify hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 3 oranında değer kazandı. Şirketin hisseleri, yıl başından bu yana toplamda yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

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