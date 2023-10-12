Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları ve podcastleri açıkladı

Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Spotify, Türkiye’de son 10 yılda en çok dinlenen şarkıcıları, şarkıları ve podcastleri açıkladı.

Dijital müzik platformu Spotify, 10'uncu yılını kutladığı Türkiye'de geride kalan sürede en çok dinlenen şarkıcıları, şarkıları, müzik gruplarını ve podcastleri açıkladı.

Türkiye’deki kullanıcılar arasında 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müziğin ilgi gördüğünü belirten Spotify, 2017’den itibaren ise hip hop'ın en çok dinlenenler listelerine girdiğini aktardı.

Spotify'ın kayıtlarına göre en çok dinlenen 10 şarkıcı listesi şöyle oluştu:

1. Ezhel

2. UZI

3. Sezen Aksu

4. Sagopa Kajmer

5. Duman

6. cakal

7. Lvbel C5

8. Emir Can İğrek

9. Yüzyüzeyken Konuşuruz

10. Dolu Kadehi Ters Tut

En çok dinenen 10 şarkı:

1. Seni Dert Etmeler - Madrigal

2. Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN

3. Aşkın Olayım - Simge

4. Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz

5. ARASAN DA - UZI

6. Bir Derdim Var - mor ve ötesi

7. Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin

8. Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz

9. Uzunlar - V1 - Evdeki Saat

10. PAPARAZZI - UZI

En çok dinlenen 10 kadın sanatçı:

1. Sezen Aksu

2. Zeynep Bastık

3. Güneş

4. Sertab Erener

5. Hande Yener

6. Gülşen

7. Ebru Gündeş

8. Sıla

9. Simge

10. Melike Şahin



En çok dinlenen 10 müzik grubu:

1. Duman

2. Yüzyüzeyken Konuşuruz

3. Dolu Kadehi Ters Tut

4. Pinhani

5. Adamlar

6. mor ve ötesi

7. maNga

8. Madrigal

9. Perdenin Ardındakiler

10. BTS



En çok dinlenen 10 podcast:

1. Kendine İyi Davran

2. Ortamlarda Satılacak Bilgi

3. Merdiven Altı Terapi

4. Barış Özcan ile 111 Hz

5. Mitolojik İnciler

6. Meksika Açmazı

7. O Tarz Mı?

8. Buralar Hep Seks

9. Fularsız Entellik

10. Nasıl Olunur