Spotify Türkiye editörleri hakkında soruşturma

Spotify'ın genel merkezi, Türkiye’de görev yapan editörlerle ilgili soruşturma yürütüyor.

Güncel
  • 11.08.2025 10:05
  • Giriş: 11.08.2025 10:05
  • Güncelleme: 11.08.2025 10:10
Fotoğraf: Depophotos

Online müzik dinleme platformu Spotify, peş peşe gelen şikayetlerin ardından Türkiye’deki editörleri hakkında soruşturma başlattı.

Bazı sanatçılar “Listeler hangi kriterlere göre oluşturuluyor?​” sorusunu gündeme getirmişti. Bunun yanı sıra, listelerin hazırlanmasında rüşvet alındığına dair iddialar da iddia edilmişti.

HaberTürk’ün haberine göre, şirketin genel merkezi, iddiaların ardından Türkiye’de görev yapan editörlerle ilgili inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

