Spotify Türkiye editörleri hakkında soruşturma

Online müzik dinleme platformu Spotify, peş peşe gelen şikayetlerin ardından Türkiye’deki editörleri hakkında soruşturma başlattı.

Bazı sanatçılar “Listeler hangi kriterlere göre oluşturuluyor?​” sorusunu gündeme getirmişti. Bunun yanı sıra, listelerin hazırlanmasında rüşvet alındığına dair iddialar da iddia edilmişti.

HaberTürk’ün haberine göre, şirketin genel merkezi, iddiaların ardından Türkiye’de görev yapan editörlerle ilgili inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.