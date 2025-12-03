Spotify Wrapped 2025 yayında: En çok kimler dinlendi?

Spotify, kullanıcıların yıl boyunca dinleme tercihlerine göre hazırlanan Wrapped 2025 sonuçlarını açıkladı.

Uygulamayı güncelleyen kullanıcılar, ana sayfalarında beliren “Wrapped” bölümüne dokunarak kişisel müzik özetlerini görüntüleyebiliyor. Eğer kart görünmüyorsa, Spotify’ın paylaştığı QR kodu okutularak Wrapped sayfasına doğrudan erişim sağlanabiliyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENENLER

2025 yılında Spotify’ın Türkiye listelerinde zirveye BLOK3 yerleşti. BLOK3 aynı zamanda yılın en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu. En çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ü Ati242 takip ederken; Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 ise ilk beşi tamamladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Top 10’da yer alan Sezen Aksu, 2025’in en çok dinlenen kadın sanatçısı oldu. Rap müziğin baskın olduğu listelerde Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi isimler, güçlü dinleyici kitleleriyle Türkçe pop, alternatif rock ve arabesk gibi türleri ilk 20’ye taşımayı başardı.

GLOBALDE DURUM

Spotify, 2025’in küresel dinlenme verilerini açıkladı. Dünya genelinde 19,8 milyar dinlenmeye ulaşan Bad Bunny, yılın en çok dinlenen sanatçısı oldu. Geçen yılın birincisi Taylor Swift bu yıl ikinci sıraya gerilerken, onu The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip etti.

2025’in globalde en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars’ın 1,7 milyarı aşan dinlenmeyle zirveye çıkan Die With A Smile parçası oldu. Listenin devamında Billie Eilish’in BIRDS OF A FEATHERı ikinci, ROSÉ ve Bruno Mars’ın ortak çalışması APT. ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk beş ise Alex Warren’ın Ordinary ve Bad Bunny’nin DtMF şarkılarıyla tamamlandı.