Spurs pes etmedi: Seri son maça taşındı

NBA Batı Konferansı final serisinde San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi karar maçına taşıdı.

Frost Bank Center'da oynanan serinin altıncı karşılaşmasında baştan sona üstün bir performans sergileyen Spurs, taraftarı önünde farklı bir galibiyet aldı ve durumu 3-3'e getirdi.

WEMBANYAMA YILDIZLAŞTI

Ev sahibi ekibin yıldızı Victor Wembanyama, 28 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Genç oyuncuya Dylan Harper 18, Stephon Castle ise 17 sayıyla destek verdi.

Thunder cephesinde ise Shai Gilgeous-Alexander 15 sayı üretirken, Jared McCain 13 ve Cason Wallace 11 sayıyla oynadı. Ancak bu performanslar Oklahoma City ekibinin ağır yenilgisini önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Batı Konferansı şampiyonunu belirleyecek seri son maça uzadı.

NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak takım, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 03.00'te Oklahoma City'de oynanacak yedinci maçın ardından netleşecek.