Sputnik grevi 1 yaşında: Davalar devam ediyor

EMEK SERVİSİ

Sputnik’in Türkiye ofisinde, tamamı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi 24 gazetecinin işten çıkarılmasıyla başlayan grev birinci yılını geride bıraktı.

200 gün boyunca fiili olarak İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Süzer Plaza önünde sürdürülen grevde dava süreci ise devam ediyor.

TGS, grevin birinci yılında bir açıklama yayınlayarak “Engelleri aşacağız. İkinci sınıf insan muamelesini, verdiği haysiyet mücadelesi ile yıkan ve bu nedenle işinden olan işyeri temsilcimiz dahil 24 üyemizi, sektördeki binlerce meslektaşımıza verdiği moral ve güç nedeniyle bir kez daha tebrik ediyoruz. Kazanacağız. Medya sektöründe orman kanunlarına son vereceğiz" ifadeleri yer aldı.