Squid Game 2'den yeni fragman

Netflix'te en fazla izlenen dizi unvanına sahip Güney Kore yapımın Squid Game'in ikinci sezonunun ilk uzun fragmanı yayınlandı.

Squid Game ve Netflix'in X hesabından yapılan paylaşımda 1 dakika 43 saniyelik fragman yayınlandı.

There’s no stopping the game. 👧🏻 Squid Game Season 2 arrives December 26. pic.twitter.com/1ZuMn0AVlX — Squid Game (@squidgame) October 31, 2024

14 dalda Emmy adaylığı bulunan dizinin ikinci sezonu 26 Aralık'ta yayınlanacak.

İkinci sezon çekimlerine geçtiğimiz yaz başlanan Kore yapımı dizi, 45,6 milyar wonluk ödül için ölümcül bir oyuna katılan insanların hikâyesini kurguluyor.

Daha önce ikinci sezon için 17 saniyelik bir tanıtım yayınlanmıştı.