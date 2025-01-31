Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı: İşte Squid Game 3. sezon tarihi

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in 3. sezon tarihi hakkında açıklaması sonrası Squid Game 3. sezon ne zaman araştırması hız kazandı. İlk sezonu 2021'de, ikinci sezonu ise 2024 26 Aralık'ta yayınlan dizi hakkında Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman? İşte Squid Game 3. sezon tarihi!

SQUİD GAME 3. SEZON TARİHİ

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Squid Game 3. sezon yani final sezonunun 27 Haziran'da yayınlanacağı duyuruldu.

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game.



Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI — Netflix (@netflix) January 30, 2025

SQUİD GAME 4 GÜNDE REKOR KIRMIŞTI

Squid Game'in ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.

Bir hafta sonra ise 11 günde 126,2 milyon izlenme sayısıyla Netflix dizilerinin bu süre zarfında ulaştığı en yüksek rakama ulaşmıştı.