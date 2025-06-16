Squid Game'den son fragman

Netflix'in küresel bir fenomen haline gelen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonunun son fragmanı yayınlandı.

Fragman, Netflix Türkiye'nin X ve YouTube hesaplarından yayınlandı.

Dizinin final sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak.

Dizinin ilk sezonu, 265 milyon ile Netflix'in en çok izlenen dizisi durumunda.

Squid Game'in 26 Aralık 2024'te gösterime giren ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.