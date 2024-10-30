Squid Game dizisi İngilizce dönüyor

Kültür Sanat Servisi

Tüm dünyayı saran Squid Game dizisinin merakla beklenen 2’nci sezonu için geri sayım ederken dizinin hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Netflix’in yeni bir Squid Game dizisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Deadline’ın haberine göre, Dövüş Kulübü, Sosyal Ağ ve Kayıp Kız filmlerinin yönetmeni David Fincher, dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Ancak dizi, bu sefer İngilizce olacak. Hwang Dong-hyuk’un yazıp yönettiği Squid Game’in ilk sezonu 2021’de yayınlandı ve ikinci sezon 26 Aralık’ta yayınlanacak.

74. Primetime Emmy Ödülleri’nde Drama Dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçen Hwang Dong-hyuk bir kez daha dizinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor.