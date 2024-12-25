Squid Game'in 2. sezonu yarın yayınlanacak
Squid Game'in 2. sezonu yarın Netflix'te yayınlanacak.
Dünya çapında büyük ün kazanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonu yarın Netflix'te yayınlanacak.
Dizinin yeni sezonunda Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun gibi isimler yer alıyor.
Ayrıca Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an da kadroda yer alacak.
İlk sezonunda 14 dalda Emmy adaylığı elde eden dizi, 2 milyar 200 milyon saat izlenmeyle en çok izlenen Netflix dizisi durumunda.