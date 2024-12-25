Squid Game'in 2. sezonu yarın yayınlanacak

Dünya çapında büyük ün kazanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonu yarın Netflix'te yayınlanacak.

Dizinin yeni sezonunda Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an da kadroda yer alacak.

İlk sezonunda 14 dalda Emmy adaylığı elde eden dizi, 2 milyar 200 milyon saat izlenmeyle en çok izlenen Netflix dizisi durumunda.