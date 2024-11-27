Squid Game'in 2. sezonundan ilk fragman

Dünya çapında büyük ün kazanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonundan ilk resmi fragman yayınlandı.

Yeni sezona ilişkin ilk resmi fragman Netflix tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Let the new games begin.



Squid Game Season 2 ⏺️ 🔼 ⏹️ DECEMBER 26 pic.twitter.com/1AcTYwijzk — Netflix (@netflix) November 26, 2024

Yaklaşık 2 dakikalık fragman, sezona bir bakış atılmasını sağlıyor.

SQUİD GAME 2. SEZON KADROSU

Dizinin yeni sezonunda Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an da kadroda yer alacak.

Squid Game’in yeni sezonu 26 Aralık’ta Netflix’te yayımlanacak.