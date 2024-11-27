Squid Game'in 2. sezonundan ilk fragman
Squid Game'in 2. sezonundan ilk resmi fragman yayınlandı.
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Dünya çapında büyük ün kazanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonundan ilk resmi fragman yayınlandı.
Yeni sezona ilişkin ilk resmi fragman Netflix tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Let the new games begin.— Netflix (@netflix) November 26, 2024
Squid Game Season 2 ⏺️ 🔼 ⏹️ DECEMBER 26 pic.twitter.com/1AcTYwijzk
Yaklaşık 2 dakikalık fragman, sezona bir bakış atılmasını sağlıyor.
SQUİD GAME 2. SEZON KADROSU
Dizinin yeni sezonunda Lee Jung-jae, Gong Yoo ve Wa He-jun gibi isimler yer alıyor.
Ayrıca Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an da kadroda yer alacak.
Squid Game’in yeni sezonu 26 Aralık’ta Netflix’te yayımlanacak.