Squid Game'in final sezonu yayınlandı

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonu yayına girdi.

Dizinin, 6 bölümden oluşan final sezonu bugün saat 10.00'da yayınlandı.

Netflix'in üçüncü sezonla ilgili tanıtımı şöyle:

“Başarısız bir isyan, bir arkadaşın ölümü ve gizli bir ihanet… Netflix’in en popüler dizisinin ikinci sezonu, vahşet ve heyecan dolu son sahnesiyle izleyicileri müthiş bir merakta bırakmıştı. Üçüncü ve son sezonda Gi-hun, namıdiğer Oyuncu 456, tam anlamıyla dibe vurmuş hâlde karşımıza çıkıyor.

Ancak Squid Game kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bu yüzden Gi-hun, hayatta kalan diğer oyuncularla birlikte herkesin azmini sınayan daha ölümcül oyunlara itilirken büyük bir çaresizlikle bazı önemli seçimler yapmak zorunda kalıyor. Her turda, oyuncuların seçimleri giderek daha ciddi sonuçlara yol açıyor.

Bu sırada In-ho, gizemli VIP’leri karşılamak için yönetici rolünü tekrar üstleniyor ve kardeşi Jun-ho, aralarında bir hain olduğundan habersiz şekilde bir türlü bulamadığı o adayı aramaya devam ediyor. Gi-hun doğru kararları mı verecek yoksa Yönetici sonunda onun cesaretini kırmayı başaracak mı?”

Dizinin ilk sezonu, 265 milyon ile Netflix'in en çok izlenen dizisi durumunda.

Squid Game'in 26 Aralık 2024'te gösterime giren ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.