Squid Game'in final sezonundan ilk fragman

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

Fragman, Netflix Türkiye'nin X hesabından yayınlandı.

Artık son oyundayız. Squid Game 3. sezon 27 Haziran'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/HOyuivFadg — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 5, 2025

Dizinin final sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak.

Dizinin ilk sezonu, 265 milyon ile Netflix'in en çok izlenen dizisi durumunda.

Squid Game'in 26 Aralık 2024'te gösterime giren ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.