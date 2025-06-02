Squid Game'in final sezonundan yeni fragman

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonundan yeni fragman yayınlandı.

Fragman, Netflix Türkiye'nin X hesabından yayınlandı.

Her oyun bir gün biter. Squid Game final sezonu 27 Haziran'da sadece Netflix'te. #TUDUM pic.twitter.com/PbWVKgmFad — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 1, 2025

Dizinin final sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak.

Dizinin ilk sezonu, 265 milyon ile Netflix'in en çok izlenen dizisi durumunda.

Squid Game'in 26 Aralık 2024'te gösterime giren ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.