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Squid Game'in final sezonundan yeni fragman

Netflix'in Güney Kore yapımı fenomen dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonunun ikinci fragmanı yayınlandı.

Kültür Sanat
  • 02.06.2025 10:29
  • Giriş: 02.06.2025 10:29
  • Güncelleme: 02.06.2025 10:35
Kaynak: Haber Merkezi
Squid Game'in final sezonundan yeni fragman

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonundan yeni fragman yayınlandı.

Fragman, Netflix Türkiye'nin X hesabından yayınlandı.

Dizinin final sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak.

Dizinin ilk sezonu, 265 milyon ile Netflix'in en çok izlenen dizisi durumunda.

Squid Game'in 26 Aralık 2024'te gösterime giren ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.

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