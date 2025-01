Squid Game'in final sezonunun yayın tarihi açıklandı

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonunun yayın tarihi açıklandı.

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dizinin final sezonunun 27 Haziran'da yayınlanacağı duyuruldu.

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game.



Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI