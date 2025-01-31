Squid Game'in final sezonunun yayın tarihi açıklandı

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonunun yayın tarihi açıklandı.

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dizinin final sezonunun 27 Haziran'da yayınlanacağı duyuruldu.

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game.



Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI — Netflix (@netflix) January 30, 2025

Dizinin ilk sezonu 2021'de, ikinci sezonu ise 26 Aralık'ta yayınlanmıştı.

Squid Game'in 26 Aralık'ta prömiyerini yapan ikinci sezonu, şu ana kadar toplam 152,5 milyon izlenme sayısıyla tüm zamanların en çok seyredilen üçüncü dizisi oldu.

Birinci sırada aynı dizinin ilk sezonu yer alıyor. Dizi 265 milyon izlenmeye ulaştı.

4 GÜNDE REKOR KIRMIŞTI

Squid Game'in ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.

Bir hafta sonra ise 11 günde 126,2 milyon izlenme sayısıyla Netflix dizilerinin bu süre zarfında ulaştığı en yüksek rakama ulaşmıştı.